حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس بمنزل الحظ تضاعف الفرص أمامك، وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.