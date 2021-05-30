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حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأحد 30 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا يسعى إلى المجد والنفوذ والسلطة وحتى الثروة والجاه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالصمت والتأمل ولا تعلن عن أفكارك وخططك وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بشيء من الخيبة أو الملل.. عليك أن تتحكم في عصبيتك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.

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