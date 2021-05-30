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حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأحد 30 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو صريح ولديه آراء قيّمة تجعل لدي العاملين دومًا رغبة في مشاورته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالجاذبية والعزيمة والإرادة القوية وعليك أن تستفيد من الظروف المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يحمل لك اليوم تقدما في علاقة عاطفية والوقت مناسب للقيام بخطوات جريئة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

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