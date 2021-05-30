حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتملك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بحذر وحنكة في إدارتك للأمور المالية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للاهتمام والتركيز على شئونك الشخصية والأولوية اليوم للمشاركة والتعاون.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.