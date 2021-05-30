أستاذ فيروسات: «إحنا محظوظين إن مصر هتصنع أول لقاح في المنطقة»

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إن كل التطعيمات معترف بها من قبل منظمات الصحة العالمية وهي آمنة وتواجه فيروس كورونا المستجد بمختلف التحورات التي حدثت، مبينا أن الإيجابيات أكثر من السلبيات، لافتا إلى أن نسبة الوفيات جراء تناول اللقاح قليلة جدا تكاد لا تذكر ولكن قد تحدث جلطات ولكن العدد أيضا قليل.

وأضاف «الشبيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه يدعو جميع الأشخاص لتناول اللقاحات لأن كل دول العالم تتهافت لتناول اللقاح متابعا: «احنا محظوظين إن الدولة المصرية هتصنع أول لقاح في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محظوظين إن الدولة هتوفر عدد مقبول في ظل صراعات في كل دول العالم، ويكفينا دولة إنجلترا اللي الأعداد قلت فيها لأنهم أخذوا لقاح استرازنيكا».

وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إلى أن السوشيال ميديا تنتشر عليها بعض الأخبار المغلوطة التي ليس لها مرجعية علمية وتؤثر بالسلب على المجتمع بشكل كامل.

وأكد أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، أن الفطر الأسود موجود في جسم الإنسان وهو انتهازي حيث يعطي ضعف المناعة الفرصة للفطر الانتهازي من أجل إصابة الإنسان، فيتكاثر في ظل ضعف الجيش المدافع عن الجسم، مبينا أن الفطر موجود في الأسمدة والفواكه والخضروات ورغيف الخبر العفن أيضا وينتقل هذا الفطر عن طريق الهواء.

وأشار أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، إلى أن أسوء شيء يحدث في الدول النامية هو استخدام المضادات الحيوية بدون روشتة طبيب، لافتا إلى أن معظم المضادات الحيوية مضادة للبكتيريا وليس الفيروس أو الفطر بل قد يقتل البكتيريا المفيدة في المعدة مما يضعف المناعة.