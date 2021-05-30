«الفطر الأسود ليس وباء».. 10 تصريحات لـ«تاج الدين» عن مستجدات كورونا

أجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مداخلة هاتفية اليوم على إحدى الفضائيات، تحدث خلالها عن الوضع الوبائي في مصر ومستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وكذلك الفطر الأسود، وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.

- الفيروسات لديها قدرة على التحور المستمر ومن المتوقع حدوث تحورات بعد عام ونصف من ظهور فيروس كورونا.

- مدى التأثير يختلف من التحور والمطلوب المتابعة للسلالات الجديدة ودراستها بحثيا ولكن لم يحدث أي تحور لفيروس كورونا في مصر.

- تم مناقشة كل الأوضاع على أرض الواقع خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا وهناك توازن بين مصلحة المواطن والحالة الصحية.

- الوضع تحت السيطرة والحالات لا تزيد ولكن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لابد أن يتم وهناك متابعة للحالة الوبائية بصفة مستمرة بكل دقة وفي أي وقت يحدث تغير إدارة الأزمة تناقش وتنفذ ما تراه مناسبا.

- نصح كل الفئات المحددة في الحصول على اللقاح بالسعي والتقدم للحصول على التطعيم وحصلنا على ملايين من الجرعات لتطعيم أكبر عدد فالتطعيم يقلل من انتشار المرض وتمنع المضاعفات.

- نراقب بشدة ونتابع أي آثار جانبية من لقاحات كورونا ولا توجد أعراض خطيرة أو قوية.

- كل ما تم رصده حرارة خفيفة وألم مكان التطعيم مشيرا إلى أن المصاب بكورونا قد يصاب مرة أخرى.

- الفطر الأسود تم اكتشافه منذ عام 1885 ومصر لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الفطريات والحالات في مصر قليلة والفطريات عموما سواء أسود أو غير ذلك لا تعد «وباء».

- الإصابة بالفطريات مرتبطة بانخفاض المناعة وبين أصحاب الأمراض المزمنة ومن يحصل على مضادات حيوية دون داعي.

- الأصل عدم صرف المضادات الحيوية والكورتيزون دون روشتة طبية ويجب الحذر قبل تناول المضادات الحيوية أو أي أدوية عموما.