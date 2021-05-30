الوزراء: نعمل على تطبيق يعجل حصول المسافرين على لقاح كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الدول الأوربية حاليا ستبدأ قريبا تطبيق اشتراط يمنع دخول أي شخص إليها لا يحمل شهادة بأنه جرى تطعيمه بلقاح كورونا، معلنا أنه أمام ذلك تعمل وزارة الصحة حاليا على تطبيق يسرع من عملية حصول المصريين الذين تجبرهم أعمالهم على السفر إلى الخارج، على لقاحات كورونا ومن ثم الحصول على شهادة تثبت تطعيمهم يقدمونها لتلك الدول.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وزارة الصحة تنسق حاليا مع الجهات المعنية من وزارتي الخارجية والهجرة، حتى تساعد المصريين الذين ترتبط أعمالهم بالوجود في الخارج، في حصولهم على جرعات لقاح كورونا سريعا حتى لا يمنعوا من دخول تلك الدول.

وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء: «أي شخص هيسافر خلال الفترة المقبلة القصيرة، يستطيع أن يسجل على هذا التطبيق، حتى يحصل على اللقاح في أسرع فرصة، ويحصل من بعدها على شهادة تفيد تطعيمه».

وأشار إلى أن الشهادة ستكون ورقية في البداية، وفي المستقبل القريب ستتعامل الدولة مع هذه الشهادة بطريقة مميكنة، وستعمل على تحويلها إلى شهادة إلكترونية، وحتى يستطيع كل من يريدها أن يحصل عليها بتحميلها على هاتفه المحمول لإظهارها لسلطات مطار الدولة التي يتوجه إليها.