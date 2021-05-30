«الوطن» تكرم سمية الخشاب بعد نجاحها في مسلسل «موسى»

حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على جريدة «الوطن»، مساء اليوم الأحد، في ندوة خاصة للاحتفال بنجاحها في مسلسل «موسى»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021.

وتحدثت سمية الخشاب، خلال الندوة عن تفاصيل عودتها إلى الدراما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، وكذلك تعاونها مع الفنان محمد رمضان، والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، فضلًا عن كواليس فترة التحضيرات والاستعداد للشخصية والتحديات التي واجهتها.

وكشفت سمية الخشاب، عن كواليس مشهد زفافها في المسلسل، والذي أحياه أحمد سعد، ورد فعلها بعد سقوط فنجان القهوة من يده على الفستان، وغيرها من التفاصيل.

وتطرقت سمية الخشاب، خلال الندوة إلى تفاصيل اتجاهها إلى غناء المهرجانات الشعبية، وتعاونها مع الفنان الشاب عمر كمال، في كليب «أوعدك»، ومشروعاتها الغنائية الجديدة.

وحرصت سمية الخشاب، في نهاية الندوة على توجيه الشكر إلى جمهورها الذي دعمها خلال الفترة الأخيرة، حيث أعقب ذلك تسليمها درع التكريم من الزميل خالد فرج رئيس قسم الفن.