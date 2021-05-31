المستشار الثقافي الصيني: أحب مصر وشعبها.. وسننتصر على الوباء

قال الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية بالقاهرة، «شي يويه ون»، إنه يُقدّر إنارة مصر الأماكن السياحية بعلم الصين في مارس 2020، مبينا أنه شارك في هذا الأمر وشاهده بعينه عندما تم إنارة مسجد محمد علي بعلم دولة الصين، مشيرا إلى أن هذا الحدث معروف لدى جميع الصينيين وهو يعبر عن مساندة الشعب المصري للشعب الصيني.

وأضاف «ون» خلال مداخلة عبر زووم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » الأحد، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الصين وفرت نحو مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مع توفير إمكانية تصنيع اللقاح محليا في مصر.

وأوضح الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية بالقاهرة، أن مساندة الصين لمصر لا تقتصر على تقديم اللقاح بل تم تقديم كثير من الأجهزة الطبية إلى مصر مع وجود عمال صينين في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل دعم مصري واضح.

وأشار الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية بالقاهرة، إلى أن الصين تتطلع في الوقت الحالي بعد إنتاج اللقاح في مصر بمساعدة صينية إلى الانتصار على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد الوزير المفوض للشئون الثقافية بالسفارة الصينية بالقاهرة، أنه كتب أغنية لمصر بسبب حبه لمصر وغنت الأغنية المطربة ريهام عبدالحكيم بعد أن تم تلحينها، متابعا: «أنا أحب الشعب المصري وأحب مصر وعشت في مصر في بداية التسعينيات، وحاليا أنا لدي شعور خاص تجاه مصر».

وألمح إلى أن المركز الثقافي الصيني سيعمل على تقديم خدمات للشعب المصري وسيقدم فعاليات كثيرة بعد الانتصار على فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن القاهرة تمثل مركز منارة في العالم العربي والمنطقة.