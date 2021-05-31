محافظ بني سويف: إزالة تعد على مساحة 6 آلاف و800 متر بنهر النيل

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل بمساحة 6 آلاف و800 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى، وإزالة 12 حالة بواقع 10 حالات بناء مخالف على مساحة 4000 متر، وحالتين تعد بالردم على مساحة 2800 متر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بزمام المحافظة إلى 397 حالة تعدٍ على إجمالي مساحة 156 ألفا و11 متراً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ بني سويف تقريرا أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة مساحة 6 آلاف متر تعد على نهر النيل بزمام مركز ومدينة الواسطى بواقع 10 حالات بالبناء المخالف على 3500 متر، وحالة تعد بالردم على 2500 متر، اليوم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل في محافظة بني سويف إلى 385 حالة تعد على إجمالى مساحة 149 ألفا و211 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس الأحد.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.