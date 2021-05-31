رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ بني سويف: إزالة تعد على مساحة 6 آلاف و800 متر بنهر النيل

كتب:

عمرو رجب
11:53 ص | الإثنين 31 مايو 2021
ازالة تعديات على نهر النيل

ازالة تعديات على نهر النيل

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل بمساحة 6 آلاف و800 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى، وإزالة 12 حالة بواقع 10 حالات بناء مخالف على مساحة 4000 متر، وحالتين تعد بالردم على مساحة 2800 متر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بزمام المحافظة إلى 397 حالة تعدٍ على إجمالي مساحة 156 ألفا و11 متراً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ بني سويف تقريرا أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة مساحة 6 آلاف متر تعد على نهر النيل بزمام مركز ومدينة الواسطى بواقع 10 حالات بالبناء المخالف على 3500 متر، وحالة تعد بالردم على 2500 متر، اليوم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل في محافظة بني سويف إلى 385 حالة تعد على إجمالى مساحة 149 ألفا و211 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس الأحد.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ  عن أي حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

اقرأ المزيد:

تبدأ غدا.. بني سويف تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

تفاصيل حادث خروج قطار بني سويف.. عودة الحركة و86 ميكروباصا لنقل الركاب

«الإسكان» عن بني سويف الجديدة: تكلفة بنيتها الأساسية 2.2 مليار جنيه

محافظ بني سويف يوجه بتوفير ميكروباصات لنقل ركاب القطار المتعطل

عاجل.. الصور الأولى لخروج بروجي عربة قطار عن القضبان في بني سويف

توريد 220 ألف طن قمح من المزارعين لصوامع وشون بني سويف

توريد 214 ألف طن قمح لشون بني سويف بنسبة 107%

موعد افتتاح وحدة علاج أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات بجامعة بني سويف 

محافظ بني سويف: إزالة تعد بمساحة 2100 متر على نهر النيل بالفشن