3 شروط لحصول الأرمل على معاش زوجته.. منها عدم وجود زوجة ثانية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفي صاحب المعاش أو المؤمن عليه أو عليها، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوات.

شروط صرف الزوج الأرمل معاش زوجته

ووضعت القومية للتأمينات وفق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 عدة شروط لاستحقاق الزوج الأرمل فى معاش زوجته كالتالي:

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق،أو وفاة المؤمَّن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة توجه المستفيد من المعاش إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية وفقاً للنموذج المحدد، إلى جانب تقديم المستندات التالية:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

-بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

-صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.

-إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين