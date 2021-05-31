«القابضة للمياه»: 166 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد في 2020/21

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انتهاء أعمال الإحلال والتجديد المنفذة ضمن خطة العام المالي 2020/2021، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل المخصص لها والذي قدر بنحو 166 مليون جنيه.

مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية

وأشارعبدالغفار إلى أنّ الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات المياه المرشحة والارتوازي والنقالي خلال العام المالي المقبل 2021-2022 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعيا لزيادة طاقتها، ومد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتى تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلى

وأضاف عبدالغفار أنّ خطة الإحلال والتجديد السنوية التي تخصصها الشركة لإطالة العمر الإفتراضي للأصول الثابتة وتقليل الفاقد من المياه المنتجة وتحقيق الاستفادة المثلي من المشروعات القائمة أطول فتره ممكنة.

استكمال أعمال الإحلال والتجديد

وقال عبدالغفار، إنّ أهم مقترحات الخطة المالية للعام المالي 2021-2022 م سيتم تخصيصها لأعمال إحلال وتجديد 5 محطات صرف صحي، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد التي بدأت بـ3 محطات رفع صرف صحي أخرى، إضافة إلى استكمال أعمال الإحلال والتجديد بعدد (2) محطة مياه مرشحة كبرى، إلى جانب أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لشبكات مياه الشرب وخطوط الطرد بعدد من المحطات.

سيارات شفط الرواسب لاستمرار أعمال التطهير

وتابع عبدالغفار، أنّ الخطة تشمل أعمال التوريدات للمعدات الثقيلة للصرف الصحي من حفار علي عجل، والمدمج، والنافوري، والكباش، سيارات شفط الرواسب لزوم استمرار أعمال التطهير خاصة في فصل الصيف الذي يتزامن معه زياده الاستهلاك.