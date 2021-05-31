أسعار البيض اليوم الاثنين 31-5-2021 في السوق المحلية

سجلّت أسعار البيض استقرارًا بالسوق المحلية عند 28 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، وذلك في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 31 مايو، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط أسعار البيض اليوم، الاثنين 31 مايو الحالي، في السوق المحلية، وفقًا للغرفة التجارية بالقاهرة على النحو التالي:

أسعار البيض اليوم

ويقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، إنّ أسعار البيض سجّلت استقرارًا اليوم عند سعر 28 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 33 جنيهًا للكرتونة.

فيما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى 34 جنيهًا، واستقر أسعار البيض الأحمر عند 33 جنيهًا للكرتونة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا، وفقًا لآخر إحصائية، مؤكدا أنّ إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

أسعار الدواجن اليوم

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند 27 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 31 إلى 31.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا من المزرعة، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

وأضاف عبدالعزيز السيد، أنّ الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، وبلغت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

ويقول رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية إنّ المرحلة المقبلة لبورصة الدواجن ليست واضحة، فرغم قلة الإقبال، إلا أنّ السعر لا يزال مرتفعًا بعض الشيء، بسبب زيادة أسعار الأعلاف والتي وصلت إلى 8000 جنيه للطن.