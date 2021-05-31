نجاح عملية نادرة لطفل بـ«جامعي أسوان»: استئصال ورم بالرقبة

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن فريقا طبيا من تخصصات جراحية مختلفة نجح في استئصال ورم خلقي مولود به طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مع وجود تغيرات غير حميدة به لذا تم عمل استئصال للورم مع عمل استئصال للغدد الليمفاوية بالجزء الأيسر الرقبة.

الفريق الطبي

وتابع أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور ياسر ريان مدرس واستشاري جراحة الوجه والفكين وأورام الراس والرقبة بكلية الطب جامعة أسوان، والدكتور محمد السيد نادر مدرس واستشاري جراحات الأطفال بكلية الطب جامعة أسوان، والطبيب محمود ربيع طبيب مقيم بقسم الجراحة، والدكتور إبراهيم العبد، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور محمد الأنصاري، طبيب مقيم بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، واستغرقت الجراحة حوالي ساعتين وتم بفضل الله تعالى خروج الطفل بأفضل حال وهو بحالة جيدة الآن.

جراحة ناجحة لإعادة الكبد والقولون لشاب سوداني بأسوان الجامعى

وكان فريق طبي بالمستشفى الجامعي بأسوان، نجح في إجراء جراحة ناجحة لشاب سوداني يبلغ من العمر 22 عامًا، أمس، وكان يعاني من فتق بالحجاب الحاجز، نتيجة إصابته بتهتك للنصف الأيمن من عضلة الحجاب الحاجز بالكامل وخروج الكبد وجزء من القولون المستعرض من التجويف البطني إلى تجويف الصدر.

فريق جراحين بالمستشفى

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه تم إجراء الجراحة، بواسطة فريق من الجراحين بقسم الجراحة العامة، وبقسم جراحة القلب والصدر، والتخدير بكلية الطب بأسوان.

عمل استكشاف جراحي

من جهته، قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إنه تم عمل استكشاف جراحي للحالة المرضية، من خلال شق بطني أوسطي واستكشاف للصدر من خلال شق ما بين الضلوع وتم إرجاع الكبد والقولون المستعرض إلى تجويف البطن وإصلاح فتق الحجاب الحاجز وتم تركيب أنبوبة صدرية ودرانق بالبطن، وتم إخضاع المريض عقب إجراء التدخل الجراحي إلى الملاحظة والمتابعة بقسم العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة.