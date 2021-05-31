عاجل.. إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في الكنائس والتطبيق اعتبارا من غد

أعلنت عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، اتخاذ إجراءت جديدة يتمّ العمل بها اعتبارا من غدٍ في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي خاصة بصلوات القداسات بالكنائس خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستمرار تزايد الإصابات والوفيات بالوباء.

شروط الصلاة في كنائس البحيرة ومطروح

وأعلنت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أنه بناءا على تعليمات الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، ونظرا لاستمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مناطق كثيرة بالإيبارشية، وحرصًا وحفاظًا على سلامة الجميع تقرر أن تقام صلوات القداسات خلال الفترة القادمة ولحين اشعار آخر بحضور نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لصحن الكنيسة، وتعليق كافة الاجتماعات وأنشطة الخدمة خلال الفترة المقبلة، والسماح بمنح سر المعمودية بحضور أسرة المعمد (بحد أقصى 10 أشخاص) مع الالتزام بكل التعليمات والترتيبات الاحترازية.

وأضافت الإيبارشية، أنَّه تقرر أن تتمّ صلوات الأكاليل بحضور نسبة 25% من الطافة الاستيعابية لصحن الكنيسة مع الالتزام بكل التعليمات والترتيبات الاحترازية، وأن تتم صلوات الجنازات بحضور نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لصحن الكنيسة مع الالتزام بكل التعليمات والترتيبات الاحترازية، وتتمّ صلوات الثالث بالكنيسة بحضور أسرة المتوفي فقط وبحد أقصى 30 شخصًا بشرط ألا يكون المتوفي نتيجة فيروس كورونا، ويتم تعليق صلوات تبريك المنازل والافتقاد المنزلي ويقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من غدا الثلاثاء.

قصر الصلاة في حلوان على 25% من سعة الكنيسة

كما أعلن الأنبا بيسنتي، اسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إقامة القداسات والعشيات بتلك المناسبة بشرط حضور 25% من سعة كل كنيسة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع قصر الصلاة في دير برسوم العريان على مكرسات الدير.

منع قداسات الجمعة في كنائس الشرقية

كذلك قرر الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية المتبعة في الإيبارشية حتى منتصف الشهر المقبل، والخاصة بمنع إقامة القداسات يوم الجمعة ومنع الزيارات المنزلية، وإيقاف جميع الخدمات والأنشطة، وأن يتمّ الافتقاد بالموبايل أو بوسائل التواصل الاجتماعي، وأن تقام صلوات الأكاليل بنسبة 25% من سعة الكنيسة، وقصر صلوات الثالث والأربعين على أسرة المتوفي فقط، وذلك نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات وحرصا على سلامة الجميع، وأن تقام صلاة القداسات بمعدل حضور فرد واحد في كل «دكة»، على أن يكون في كل كنيسة 3 قداسات بالأكثر في الاسبوع، مشيرا إلى أنه يثق في وعي الأقباط وضرورة الالتزام بالنظام والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل عند الشعور بأي عرض من الأعراض المعروفة بفيروس كورونا المستجد.