إجراءات عاجلة من الكنيسة بسبب كورونا والفطر الأسود

عدد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية بعد تزايد الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل بين صفوف الكهنة والرهبان والأقباط خلال الفترة الماضية، فيما كشفت حقيقة ما يتم تداوله عن وفاة كاهن قبطي بالفطر الأسود.

حملة للترويج للقاح كورونا

وكثفت الكنائس، حملات تشجيع الأقباط على تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خاصة وقد سبق وأن أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال اجتماعه السنوي الأخير توصية لكافة الكنائس حول هذا الخصوص.

وأصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، توصية لكافة كنائس الطائفة بخصوص لقاحات كورونا بعد زيادة في الإصابات، واقترحت 4 خطوات لذلك الأمر تمثلت في:

- قيام الكنائس بتعيين شخص أو أكثر للتواصل ومساعدة الناس في التسجيل لتلقي اللقاح.

- إنتاج تنويهات قصيرة تصلح لوسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز الناس على الإقبال على اللقاح.

- تخصص الكنائس 30 إلى 60 ثانية في كل الخدمات والاجتماعات العامة لتحفيز الناس على التسجيل للقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- إذاعة التنويهات في جميع القنوات الفضائية المسيحية.

أما الكنيسة الأسقفية، فقد نظمت بالتعاون مع الإدارة الصحية بجنوب الجيزة، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا.

غلق دير القديسة دميانة

فيما أعلن دير القديسة دميانة ببراري بقاس بالدقهلية، غلق أبواب الدير نهائيا أمام الأقباط والرحلات حتى يوم 18 يونيو المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا، وزيادة عدد الإصابات بالوباء وحرصا على سلامة الشعب.

وقال الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، إنه سيتم فتح الدير من جديد يوم السبت الموافق 19 يونيو المقبل، ولا توجد أية استثناءات في فترة غلق الدير منعًا للإحراج.

وأكد الأنبا ماركوس، أن الدير لا يعاني من أزمة مالية من جراء فترات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه لم يصدر عنه بالتالي أية دعوات لشراء منتجات الدير الموجودة في مقار الدير كنوع من الدعم له، كما أن الدير لم يطلب أو يكلف أحدا بجمع تبرعات باسمه سواء داخل مصر أو في الخارج.

وطالب أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة من الأقباط، الحرص وتوخي الحذر.

حقيقة وفاة كاهن بالفطر الأسود

في سياق متصل، نفى القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، صحة ما تداولته عدد من الصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء عن وفاة أول كاهن قبطي بالفطر الأسود في مصر، تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الكاهن يتبع أحد الإيبارشيات في نطاق القاهرة الكبرى.

كانت الكنيسة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، وفاة اول أسقف ورئيس دير قبطي أثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد وهو الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالاقصر، وظل يعالج داخل أحد المستشفيات التابعة للكنيسة في مطرانية سمالوط بمحافظة المنيا منذ منتصف إبريل الماضي، وحتى فاضت روحه عن عمر يناهز 75 عامًا، الثلاثاء الماضي.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في غلق عدد من الكنائس والأديرة القبطية خلال الفترة الماضية، نظرا لتزايد أعداد الإصابات والوفيات بالوباء القاتل بين صفوف الكهنة والرهبان.