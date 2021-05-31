تعادل المصروف في عام كامل.. تفاصيل صرف منحة لابن صاحب المعاش المتوفى

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم إعطاء منحة ​في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو بسبب الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى.

لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة

وأكدت هيئة التأمينات، أنه يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، مشيرة إلى أنها لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط الحصول على المنحة

- أن يكون مستحق في المعاش.

- ألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

وناشدت الهيئة القومية للتأمينات المستفيد، بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة، مرفقا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة كالتالي:

بلوغ سن الحادية والعشرين

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية وعدم الحصول على أي مؤهل دراسي.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- طلب صرف منحة القطع.

بلوغ سن الرابعة والعشرين أو السادسة والعشرين بحسب الأحوال

- استيفاء إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.

- استيفاء إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة القطع.

التحاق الابن أو الأخ بعمل أو مزاولة مهنة

-- خطاب من جهة العمل حكومة/عام بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل.‌

- خطاب من جهة العمل بالقطاع الخاص بتاريخ بداية الالتحاق بالعمل أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأميني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.‌

- صورة من عقد العمل أو صورة من تأشيرة السفر في حالة الاشتغال خارج البلاد.

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية ضرائب المهن الحرة أو المهن غير التجارية أو خطاب من النقابة المختصة بتاريخ القيد في جدول المشتغلين. ‌

- خطاب يفيد بداية مزاولة المهنة من مأمورية الضرائب أو مكتب السجل التجاري بالنسبة للمهن التجارية أو بيان ببداية مدة الاشتراك التأمينى بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أيهما أسبق.