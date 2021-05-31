أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، جولة تفقدية بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة.

واطلع وزير النقل، على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير والتي تقوم بها الهيئة العامة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة واطمئن على حصول قاطنيها على التعويض الذي حددته الجهات المعنية وفقاً للقانون.

وزير لنقل يكلف بتنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة

وبدأت الجولة، بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وتابع وزير النقل، التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتمّ أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

ووجه وزير النقل بإزالة كل التعديات على حرم خط السكة الحديد العباسية طرة وكذلك إعادة تخطيط منطقة سوق السيالة، إضافة إلى إنشاء «مَطلَعين» من البحر الاعظم الى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

وزير النقل: يجب مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال

كما شدد وزير النقل، على أن أي قطاع يتمّ الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخرسانية به يتمّ وضع طبقة الأسفلت وتشطيبه فوراً لتسهيل الحركة المرورية عاى الطريق.

كما وجه وزير النقل، بضرورة أنَّ تتمّ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتمّ مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية

وزير النقل يكلف بسرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ

بعدها توجه وزير النقل لتفقد المسافة من المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي، حيث أكّد وزير النقل استكمال كل أعمال النيوجرسي في المسافة من المريوطية حتى محور 26 يوليو وسرعة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة باستغلال الأمثل لكل المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري.

كما وجه برفع كفاءة محور صفط اللبن، وتابع أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى إسكندرية الزراعي بطول 15 كم، مكلفا بسرعة البدء في تطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

الوزير: أعمال التطوير ستسهم في استيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة واستهلاك الطاقة

كما شملت الجولة، تفقد كوبري مسطرد، حيث يتمّ إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

وأكّد وزير النقل، سرعة البدء في إنشاء المطالع والمنازل الجديدة للكوبري لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق «مُسطرد – بلبيس» الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ثم متابعة أعمال تنفيذ المسافة حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار الانتهاء من توسعة المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة.

واطلع وزير النقل، خلال هذه المسافة على معدلات تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترًا، إضافة إلى كوبري المرج، الذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية. - والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمُر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج).

إنشاء مطلعين من البحر الأعظم إلى الطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث يتمّ إنشاء مطالع ومنازل في الاتجاهين لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام وكذلك سرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري.

كما تابع وزير النقل، تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق وكذلك تكثيف كل الأعمال على مدار الساعة مدار الساعة خاصة مع أهمية أعمال التطوير التي ستسهم عند الانتهاء منها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.

وزير النقل يوجه بسرعة بدء تطوير تقاطع الطريق الدائري مع «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

وأشار وزير النقل، إلى أنَّه بعد الانتهاء من هذه الأعمال سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، حيث يتمّ إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي، مشيرًا إلى أنَّ خطة تطوير الطريق، تشمل أيضًا منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.

وأضاف وزير النقل، أنَّه روعي في الأعمال التي يتمّ تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارة لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT، التي سيتمّ تسييرها على الطريق الدائري والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وأوضح وزير النقل انه جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام.