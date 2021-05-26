«إحداهما سقطت بالمنور».. إصابة سيدتين في حريق شقة بالهرم

أُصيبت سيدتان، في حريق هائل نشب في شقة بالطابق الخامس بالعقار رقم 146 بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة الهرم، وأوضح الفحص، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية، وتمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابة الأولى صاحبة مطعم، 36 سنة، وحاولت الهرب من النيران التي التهمت أجزاء من صالة الشقة، حيث حاولت القفز من المنور باستخدام حبال وقطعة قماش، إلا أنها سقطت في المنور، ونتج عن ذلك إصابتها بكسور.

كما أصيبت الثانية وتعمل مرشدة سياحية، باختناق نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.