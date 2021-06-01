حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعتز مولود برج الأسد دائما بكرامته، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتقدم خطوات وقد تحقق ربحا يرضيك وقد تكتشف حقائق وتكسب التأييد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للاقتراب بود ممن تحب، وتبدي استعدادا لمشاركة الأحباب مشاعرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.