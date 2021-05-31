حظك اليوم الاثنين 31-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، وواثق من نفسه بشكل يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.