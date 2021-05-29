حظك اليوم السبت 29-5-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وأن تتبع نظاما صحيا، واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوعٍ ما ولا تعلن خططك وأخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.