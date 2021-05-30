حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه روح قيادية تجعله دائما يحرص على أن يكون في المقدمة، كما أنه لديه عزة نفس وكبرياء تجعل المحيطين به يعتقدون أنه مغرور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يضع المصاعب في طريقك وعليك أن تجتهد لتتغلب عليها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان الطرف الآخر لتتفهم موقفه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.