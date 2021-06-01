حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء شخصية مفكرة يميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، كما يميل إلى الترتيب وتنسيق أموره مبتعدًا عن الفوضى.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. استشر أهل الثقة والخبرة، وينصحك الفلك بالتروي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تذكر أن الصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل، وانتبه واهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.