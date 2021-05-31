حظك اليوم االثنين 31-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.