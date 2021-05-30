حظك اليوم الأحد 30-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بشدة قلقه على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يشحذ طاقتك وتتجلى اليوم مواهبك التنظيمية وتهتم بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون هادئا في التعامل مع من تحب، وتجنب التحديات والصدام.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.