22 موقع تخزين يستقبل 135 طن قمح في الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن إجمالي ما تسلمه 22 موقع تخزين على مستوى المحافظة من الأقماح، بلغ 134952 طنا و549 كجم من الأقماح المحلية، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأضاف رحمي أن عملية التوريد مستمرة حتى 18 يوليو المقبل مع استمرار حصاد القمح من إجمالي المساحة المزروعة لهذا العام والبالغة 131338 فدانًا.

وأكد رحمي استمرار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في تلقي التقارير من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية؛ لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد تسهيلاً على المزارعين والموردين.

كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن توريد محصول الموسم الجديد للشون والصوامع يتم بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال وتسلم القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وناشد أبوهاشم، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.