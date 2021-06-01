بدء صرف معاشات يونيو 2021 بتكلفة 18 مليار جنيه

بدأت مكاتب البريد والبنوك صرف معاشات يونيو 2021، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة 18 مليار جنيه.

وأشارت هيئة التأمينات، إلى أنه تم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف معاشات يونيو 2021 استعدادًا لصرف معاشات شهر يونيو 2021، اليوم من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة فوري.

صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف معاشات يونيو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والتي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات، إنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، ومن يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش يونيو 2021 من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة اعتبارًا من يونيو 2021.

زيادة المعاشات بنسبة 13%

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادتها بنسبة 13%، حيث يتم بدء صرف الزيادة يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد تحديد موعد وقيمة زيادة المعاشات 2021، لصرف زيادة المعاشات خلال 29 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.