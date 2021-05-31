توصيل الغاز الطبيعي لخدمة 10 آلاف وحدة سكنية في ملوي

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروع توصيل الغاز الطبيعي في حي شرق المدينة.

وقال رئيس مدينة ملوي، في تصريحات له على هامش الجولة، إن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لجميع فئات المواطنين تُعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من ضخ الغاز الطبيعي لقطاعات 20 و21 بحي شرق مدينة ملوي، لخدمة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، ويجري استكمال توصيل الغاز بباقي قطاعات حي شرق ملوي.

وأشاد «السايس» بدور المواطنين وتعاونهم مع مسئولي وعمال شركة توصيل الغاز، وتحملهم أعباء أعمال الحفر، مؤكداً أن أعمال حفر وتوصيل الغاز على أرض مدينة ملوي سجلت ارتفاعاً كبيراً في نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، طبقاً للجدول الزمني المحدد لتوصيل الغاز للمواطنين، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على رد الشيء إلى أصله، عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتوصيل، لتمهيد الطريق.

كما تابع رئيس مركز ملوي مشروع مجمع المصالح الخدمي بقرية المعصرة، ضمن مبادرة حياة كريمة، لتذليل كافة العقبات خلال التنفيذ، ومتابعة جهود الوحدات القروية التسعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة، على جانبي طريق القاهرة اسوان، حيث تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع بنطاق القرية ورفع التراكمات والأتربة من على جانبي الطريق، كما تم صيانة الأعمدة والكشافات، وتم تحرير 6 مخالفات عدم ارتداء كمامة.

كما رفعت الوحدة المحلية لمجلس قروى المعصرة جميع المخلفات الصلبة بقري المعصرة والشيخ حسين وعزبة جاد الله، وتم المرور على عدد من المقاهي والمحلات بنطاق الوحدة، لضمان الالتزام بقرارات الغلق، وتم تركيب ماكينة ATM بقرية المعصرة خاصة بنك القاهرة.

كما نفذت الوحدات المحلية لمجلس قروي قلندول حملات لرفع كفاءة الإنارة بطريق عزبة عبد الوهاب، وقرية شرموخ، وقرية قلندول، ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك القرى.