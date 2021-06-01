حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يفضل اللون الأسود، ويتصف بالشجاعة والولاء لأصدقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمالك، وتحديد أهدافك ووجهتك المستقبلية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.