«التعليم» توفر نماذج استرشادية لطلاب الشهادة الإعدادية على «حصص مصر»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير مراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية لطلاب الشهادة الإعدادية مجانا على منصة «حصص مصر» لطلاب مدارس عربي ومدارس اللغات (إنجليزي وفرنسي)، برعاية البنك الأهلي المصري، وللاطلاع عليها اضغط هنــا.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

وأضافت المديرية أنه تم توزيع أجهزة قياس درجات حرارة على المدارس لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، موضحة أن كل لجنة امتحانية سيكون بها 14 طالبا فقط.

وتابعت أنه تم التأكيد على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية والمراجعات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أنه تم التأكيد على جميع موجهي المواد بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية طبقا لما أعلنه المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال الأسبوع الجاري، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مراقبة جيدا وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات ستعقد في شهر يوليو المقبل، موضحة أنها تعقد بنمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم ومخرجات التعلم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، لافتة إلى أنه سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة في عقد الامتحانات لمنع الغش وتداول الأسئلة والإجابات بين الطلاب، مشيرة إلى أنه تم توفير العديد من التدريبات والمراجعات للطلاب على المنصات التعليمية، مشددة على الطلاب بضرورة متابعتها جيدا.