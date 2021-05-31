عاجل.. شركات الحديد تعلن تثبيت أسعار شهر يونيو

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الحديد ثبتت أسعار الحديد خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن تثبيت الأسعار جاء بعد تراجع الأسعار العالمية للبليت ومستلزمات الإنتاج عالميا، لافتا إلى أنها فرصة جيدة لتخلص التجار والوكلاء من المخزون الراكد في المخازن.

وتوقع «الزيني» هبوط أسعار الحديد في شهر يونيو المقبل، مستبعدا ارتفاع الأسعار من جديد، مؤكدا على أن هناك ثبات في أسعار حديد التسليح في الأسواق خلال الفترة الماضية، بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للبليت والصاج، أحد أهم مستلزمات الإنتاج لصناعة حديد التسليح، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود الـ30 دولار للطن، ولا تزال أسعار الحديد في السوق المحلية تباع بنفس أسعار الارتفاع حيث يباع الطن في حدود 14600 و14800 جنيه للمستهلك.

وأوضح «الزيني» بأن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو الجاري لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والصاج والخردة ومكورات الحديد والتي تعد من أهم الخامات.

وأشار إلى أن الأسعار تتحدد وفقا للبورصات العالمية مع العلم بأن 80% من شركات حديد التسليح مستورد البليت من الخارج وتوقع انتعاشه مرتقبة في مواد البناء شهر يوليو القادم بعد عودة تراخيص البناء بشكل فعال.

أسعار شركات الحديد بعد التثبيت

استقرت أسعار حديد التسليح اليوم الإثنين 31 مايو 2021 حيث:

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقي الشركات مدعوما بالخامة.

- وسجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- فيما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها،

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيها.