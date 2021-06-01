محافظ بورسعيد يشيد بمشاركة المواطنين في تبليط ونظافة الشوارع

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الاثنين، بالمشاركة المجتمعية لأهالي حى المناخ، والذى شهد قيام الأهالي بأعمال تبليط بشارع الأمين وحارة الجبانة كمشاركة مجتمعية على نفقتهم الخاصة، حيث سبق أن شارك الأهالي بتبليط بعض الحارات بمنطقة العرب القديم بنطاق حى المناخ كمشاركة مجتمعية لبورسعيد على النظافة والتجميل بالمنطقة مما يعكس السلوك الحضارى لهؤلاء المواطنين وحرصهم على تحقيق المظهر الجمالى بالمحافظة.

المحافظ يناشد البورسعيدية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية

وناشد اللواء عادل الغضبان أبناء بورسعيد بالتعاون المستمر والمشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية للحصول على أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، والحفاظ على ما يتم إنجازه من مشروعات خدمية وقومية.

التتفيذيون يقدمون خدمات تناسب بورسعيد الحضارية

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بكل الأحياء تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات للمواطن على أعلى درجة من الكفاءة، بما يتماشى مع طبيعة محافظة بورسعيد التنموية والحضارية.

المحافظ يناقش تطوير خدمات الإنارة والكهرباء بجنوب بورسعيد

من جانب آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس الاثنين، اجتماعا لمناقشة سبل تطوير ورفع كفاءة عدد من الخدمات بجنوب بورسعيد وأهمها تطوير خدمات الكهرباء والإنارة بجنوب بورسعيد ومنفذ الرسوة الجمركي، وذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وجهاز تعمير سيناء، والهيئة العربية للتصنيع.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بتكثيف أعمال الصيانة والمتابعة الدورية لأعمدة الكهرباء بجنوب بورسعيد وخاصة فى محيط منفذ الرسوة الجمركى، مؤكدا أنه سيتم التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء والهيئة العربية للتصنيع لتطوير خدمات الإنارة والكهرباء بمنافذ الرسوة والجميل وعدد من المناطق الأخرى، نظرا لأهمية هذه المناطق التى تمثل واجهة محافظة بورسعيد، كما شدد المحافظ على رئيس الحى بمتابعة أعمال الصيانة الدورية التى تتم بأعمدة الكهرباء والتصدى لأى محاولات للتخريب أو السرقة التى تتم من قبل البعض، ومواصلة حملات الارتقاء بحى الجنوب فى كل القطاعات.