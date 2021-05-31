كل ما تعرفه عن وحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا بـ حميات بورسعيد

استطاع رجال الجيش الأبيض بمستشفي الحميات ببورسعيد، إنقاذ مرضى فيروس كورونا من الموت، وتماثلهم للشفاء، خاصة فى بداية الجائحة، ولم يكتف مستشفى الحميات عند هذا الحد، بل أعلن عن بدء العمل بوحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا والتى تم من خلالها تشكيل فريق عمل يقوم على تسهيل التواصل بين المرضى وذويهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمرضى داخل مستشفى الحميات.

حميات بورسعيد طبقت الفكرة لأول مرة على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور محمود الجرايحى مدير مستشفى الحميات ببورسعيد أنه لأول مرة تطبق الفكرة على مستوى الجمهورية من خلال مستشفى الحميات، وأوضح أنها تدور حول أن مريض كورونا يتم عزله بالمستشفى ولا يستطيع أهله أن يقوموا بزيارته كما كان يحدث قبل الجائحة، وبالتالى هو لا يعرف شيئا عنهم مما يؤثر على نفسيته، وأنه معزول عن الأهل والعالم، ويكمل «فكرنا فى تخصيص غرفة بالمستشفى يقوم من خلالها أهل المريض بالاطمئنان عليه ومشاهدته والتحدث معه يوميا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس للرفع من معنوية المريض نفسيا».

وأوضح أنه يمكن تواصل أقارب المريض من البيت معه عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن طريق الاتصال برقم خصصه مستشفى الحميات ببورسعيد لبدء التواصل مع المريض والاطمئنان عليه، مؤكدا أن وحدة الدعم النفسى بمستشفى حميات بورسعيد حققت نتائج جيدة.

برتوكول تعاون مع الصحة النفسية والحميات لدعم مرضى كورونا

وأوضح «الجرايحي» أنه يجرى العمل فى وحدة الدعم النفسى من خلال بروتوكول التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، والذى يتم من خلاله مرور أطباء الصحة النفسية على المرضى بهدف زيادة الدعم النفسي لهم مما يسهم بشكل كبير في التعجيل بالشفاء.

-تشرف عليها لجنة تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين وجودة

وأعلن مدير مستشفى الحميات ببورسعيد، أنه يتم تقسيم مرضى فيروس كورونا إلى مجموعات ليتواصلوا فى أوقات محددة مع ذويهم عبر الفيديو كونفرانس تحت إشراف لجنة تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومسؤول الجودة والأطباء بالمستشفى بعد دراسة الحالة الطبية للمريض.

وأكد أن الفكرة تم عرضها على اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورحب بها ودعمها، وبدأ العمل بوحدة الدعم النفسي لمرضي كورونا من خلال مديرية الصحة برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم مدير مديرية الصحة والدكتور محمود الجرايحى مدير مستشفى الحميات.

وشدد محافظ بورسعيد على مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفي ضوء ما تسمح به حالة المريض الصحية.

وأشاد المحافظ بالجهود المتواصلة لأطقم الجيش الأبيض والعمل فى كل الاتجاهات لتحقيق أفضل رعاية طبية وصحية ونفسية لمريض كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية وحدة الدعم النفسى لمرضى كورونا والتى تساهم بشكل كبير فى احتواء المريض وسرعة التعافى وتقليل أعراض الخوف لدى المرضى، مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الصحى خلال المرحلة الراهنة من الجميع حتى تمر هذه الفترة بسلام على الجميع.