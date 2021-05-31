محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة «سجل اتطعم اتطمن»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق قوافل حملة حزب «حماة الوطن» بأسيوط، بعنوان «سجل اتطعم اتطمن»، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

تأتي هذه الحملة انطلاقاً من الدور المجتمعي والمشاركة المجتمعية للحزب، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتسهيلاً على المواطنين، للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، والنائبة صفاء عيادة، عضو مجلس النواب وأمين المرأة بحزب حماة الوطن بالمحافظة، ولفيف من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وبمشاركة شباب الحزب والمتطوعين وفريق التوعية التابع لوزارة الصحة.

والتقى محافظ أسيوط بفريق التوعية بمديرية الصحة خلال انطلاق فاعليات المبادرة، مشيداً بجهودهم في نشر التوعيه بمخاطر الفيروس، والدعوة للتسجيل والحصول على اللقاح، كما التقى عدداً من المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وطالبهم بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحرص على ارتداء الكمامة الواقية.

كما تابع أعمال تطعيم المواطنين التي تمت أمام ديوان عام المحافظة من خلال أخصائيين من مديرية الصحة وبإشراف كامل موجها الشكر للفريق الطبي المشارك فى الحملة والقائمين على تنفيذ تلك المبادرة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم تسجيل المواطنين بسهولة وتطبيق التباعد الاجتماعى للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من قبل أمانات الأحزاب ولجانها المختلفة وخاصة حزب حماة الوطن في المساهمة والمشاركة في توفير خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على الحزب والشباب المتطوع للمساهمة في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب تفعيلاً للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم للتخفيف عنهم مؤكداً على دعمه الكامل لجميع المبادرات التى تستهدف المواطن الأسيوطي وتقديم خدمة أفضل له والتسهيل عليه الحصول على اللقاح والحفاظ على صحته وسلامته.