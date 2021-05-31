«مصر للطيران» تتعاقد مع موريشيوس لصيانة طائراتها

في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف قطاعات النقل الجوي، شهدت هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خطوة جديدة بالتعاقد مع شركة Air Mauritius الناقل الوطني لدولة موريشيوس، لتنفيذ عدة كشوفات لطائراتها بهناجر الشركة بالقاهرة.

وأوضح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تحرص دائما على إبرام العديد من العقود في مختلف الخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن بينها أنشطة صيانة الطائرات التي تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وتتوسع فيها بفضل الاعتمادات الدولية التي تحصل عليها وتجددها باستمرار لتأكيد جدارتها وكفاءة العناصر البشرية العاملة بها والفوز بثقة عملائها على الدوام.

وأضاف أبو العينين أن تعاقد شركة «آير موريشيوس» يعد دليلاً على تلك الثقة التي تمثل عنصر الجذب الأول للعملاء.

ومن جانبه، أشار المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أن الشركة تحرص خلال الفترة الأخيرة على تنشيط التعاون مع الدول الأفريقية في ظل توجه القيادة المصرية للاهتمام بالتعاون مع دول قارة أفريقيا، وفي ظل وجود أسواق ناشئة وواعدة بالقارة الأفريقية في مجال الطيران المدني.

وأعرب المهندس صلاح الدين، عن سعادته بإشادة «آير موريشيوس» بكفاءة الخدمة الفنية المقدمة لطائراتها ورغبتها في رفع مستوى التعاون الفني مستقبلا، وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة طيران Air Mauritius بداية من وصول أول طائرة ضمن التعاقد من طراز آيرباص A330 لتنفيذ كشف صيانة دورية استمر لمدة 12 يوما، وجاءت تلك الخطوة بعد قيام سلطة الطيران المدني لدولة موريشيوس بالتفتيش على منشآت شركة مصر للطيران واعتمادها لبدء تنفيذ كشوفات الصيانة، وأعقبها وصول الطائرة الثانية من طراز ايرباص A320 لإجراء تغيير محركاتها.