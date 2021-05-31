أستاذ بقصر العيني: حالة واحدة قد تتسبب فيها الكمامة في الإصابة بالفطر الأسود

كشف الدكتور محمد حمزاوي، الأستاذ بطب قصر العيني جامعة القاهرة، عن وجود حالة واحدة قد تتسبب فيها الكمامة في نقل الفطر الأسود، موضحا أن الكمامة يكون لها أثر سلبي وتؤدي إلى تراكم الفطريات نتيجة بخار الأنف، وذلك حال وجود أي جروح أو طفح جلدي قريب من منطقة ارتداء الكمامة.

وحول وجود علاج لمرض الفطر الأسود حال الإصابة به، قال إن «الفطر الأسود من الأمراض الصعبة حال تأخر تشخيصها وعلاجها»، موضحا أن العالم كله يعلم علاج المرض وله بروتوكولات علاجية، مشيرا إلى أن الفطريات بطبيعتها يستمر علاجها لفترة من الوقت، مؤكدا أنه يجب أن يكون العلاج تحت إشراف الطبيب.

وأضاف الأستاذ بكلية الطب قصر العيني، خلال مشاركته في «ويبينار» أكاديمية البحث العلمي، حول تعريف الفطر الأسود وخطورته، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، أن هناك عدد من العلاجات المكملة للفطر الأسود، بالأدوية المستخدمة في تثبيط الحديد بجسم الإنسان، فضلا عن أنه يجب استخدام الأكسجين أيضا بمحاذير، وكذلك يجب الحذر في استخدام أدوية الجيوب الانفية، مؤكدا أنه يجب على المواطنين التفاؤل تجاه المرض لوجود علاجه، ولكن يجب عدم التهاون وأخذ الحذر.

وأكد أن آخر دراسة أجريت على الأدوية المستخدمة لعلاج الفطر الأسود، كشف أن أدوية أجهزة المناعة تسهم في علاج المرض، مؤكدا أن مصر بها علاج الفطر الأسود كباقي دول العالم وفقا للبروتوكولات الموضوعة، التي يتم منحها للمريض تحت اشراف الطبيب.

وعن نقل العدسات اللاصقة للعين للفطر الأسود، أوضح أنه لا ينصح باستخدام العدسات اللاصقة بالتبادل مع الآخرين من المواطنين، تجنبا للإصابة بالفطريات التي من بينها الفطر الأسود: «لو مش نظيفة ممكن تنقل الفطر الأسود».

وعن علاقة الكمامة ونقلها لعدوى الفطر الأسود، أوضح أن الكمامة يكون لها أثر سلبي وتؤدي إلى تراكم الفطريات نتيجة بخار الأنف، حال وجود أي جروح أو طفح جلدي قريب من منطقة ارتداء الكمامة: «الأنف إذا لم تكن بها جروح أو طفح جلدي فإن الرطوبة لن تؤثر عليها وبالتالي لن تتكون فطريات»، موضحا أن الخطورة تتمثل في وجود حروق أو جروح ويتم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الحروق تمثل خطورة لأن الفطريات تدخل من خلالها، خاصة وأن الفطر ينمو من خلال الرطوبة لأنها عامل رئيسي لنموه.