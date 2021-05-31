أستاذ طاقة: 62% من الغاز يذهب لإنتاج الكهرباء

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في إنتاج الغاز في مصر، وأصبح يكفي احتياجات السكان، والتصدير أيضا، لافتا إلى أن 62% من مجمل استهلاك الغاز وقدراته، يذهب إلى إنتاج الكهرباء، و18% في المنازل والصناعة، ونحو 11% في الصناعات الملحقة في صناعة البتروكيماويات، ونحو 5% في وقود السيارات.

وأضاف «القليوبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، أن مصر كانت تنفق نحو 122 مليون دولار لاستيراد الغاز شهريا، أي نحو 3.9 مليار دولار في العام، وهذا الوضع تغير مع المشروعات غير النمطية التي دخلت فيها مصر، بعد ترسيم الحدود في منطقة البحر المتوسط.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن المشروع العملاق حقل نورس الذهبي، وحقل ظهر، والمشروعات الأخرى، كحقل شمال الإسكندرية، وغيرها ساهمت في زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن دفع مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في زيادة الثقة في الدولة المصرية، وحاليا وصلت مستحقات الشركاء الأجانب إلى 200 مليون دولار فقط، وهو رقم قليل.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع بنفسه مع الشركات، وهذه اللقاءات أعطت دفعة للصناعة وإنتاج الغاز، موضحا أن هناك شركات عملاقة مصرية أنجزت في بعض المشروعات القومية أيضا بمجال الغاز، وأعطت صورة ناجحة للدولة المصرية.

ولفت إلى أن هذه المنظومة القوية أدت إلى وجود فائض من الغاز، وجهته الدولة إلى عدة أمور، أولها توصيل الغاز إلى المنازل والتخفيف من أعباء أسعار أسطوانات البوتاجاز، ووصل معدل توصيل الغاز إلى 1.3 مليون وحدة سكنية، ووصل إجمالي الوحدات التي وصل لها الغاز الطبيعي إلى 11.9 مليون سكنية.

وكشف أن مشروع إحلال السيارات القديمة إلى سيارات جديدة تعمل بالغاز، يعتبر طفرة جديدة في صالح المواطن، وهناك نحو 250 ألف سيارة سيتم تغييرها للعمل بالغاز الطبيعي.