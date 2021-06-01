تصنيف «شنغهاي» الصيني يعلن تصدر جامعة المنصورة 9 تخصصات علمية

أعلن تصنيف «شنغهاي» الصيني لعام 2021، وجاءت جامعة المنصورة في المركز 801 : 900 عالمياً، كما تصدرت جامعة المنصورة المراكز الأولى بين الجامعات المصرية.

وبحسب بيان جامعة المنصورة فقد حيث جاءت نتائجها على النحو التالي:

1- العلوم الطبية

- تخصص الطب السريري المركز الأول محلياً، والمركز 201 : 300 عالمياً.

- تخصص الصحة العامة المركز الأول محليا، والمركز 201-300 عالمياً.

- تخصص طب الأسنان وعلوم الفم المركز الاول محلياً، والمركز 201-300 عالمياً.

- تخصص التكنولوجيا الطبية المركز الأول محليا، والمركز 201-300 عالميا.

- تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية المركز الثاني محلياً، والمركز 201-300 عالمياً.

2- علوم الحياة

- تخصص العلوم البيطرية المركز الأول محلياً، والمركز 101 : 150 عالمياً.

- تخصص العلوم الزراعية المركز الثالث محلياً، والمركز 401 : 500 عالمياً.

3- العلوم الطبيعية

- تخصص الرياضيات المركز الثاني محلياً، والمركز 301-400 عالمياً.

4- العلوم الهندسية

- تخصص علوم الحاسب والهندسة المركز الثاني محلياً والمركز 401 : 500 عالمياً.

وذكرت جامعة المنصورة أنها تم إدراجها لتخصص الصحة العامة وتخصص علم الحاسب والهندسة جاء لاول مرة هذا العام في تصنيف شنغهاي.

وأوضحت أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات بـ«التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم» (ARWU): يعتمد على الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، حيث إن معايير التصنيف تعتمد على الحاصلين على جوائز نوبل، نسب نجاح الخريجين، الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات Q1، عدد الاستشهادات، الأداء الأكاديمي.