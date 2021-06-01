شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار الأفريقي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الإثنين، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد من الهيئة، للتنسيق لعقد الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 11إلى 14 يونيو، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى.

يشارك في المنتدى وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار من 33 دولة أفريقية، ورجال أعمال ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية، منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ونخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.

محافظ جنوب سيناء يؤكد جاهزية شرم الشيخ

أكد محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستضافة هذا المؤتمر، لافتا إلى أن المدينة استضافت العديد من المؤتمرات الدولية.

حضر اللقاء اللواء خالد حجاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.