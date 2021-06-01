سمية الخشاب عن «أوعدك»: تفاجأت بكلمة «ملبن مصر» في الأغنية

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرح برومو أغينتها الجديدة «أوعدك»، بالتعاون مع الفنان الشاب عمر كمال، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأرجعت سمية الخشاب، خلال استضافتها في ندوة «الوطن» اتجاهها إلى مجال المهرجانات، بقولها: «أنا أحب موسيقى المهرجانات، وكان اعتراضي على وجود كلمات غير لائقة في بعض الأغاني من تلك النوعية، ولكن الموسيقى في حد ذاتها لا يوجد بها مشكلها فهي مجرد إيقاعات عالية تخلق حالة من البهجة والطاقة الإيجابية لدى المستمعين».

وتابعت أنّ: «في أوعدك اخترنا كلمات دمها خفيف، بالإضافة إلى أن عمر كمال ومعتمد من كمطرب صاحب صوت مميز، وذلك بجانب كونه مجتهد إلى أعلى درجة فحتى آخر وقت يعمل على الأغنية فهو ملتزم ومبدع ويعمل بجهد وإخلاص حتى تخرج الأغنية في أفضل شكل ممكن».

وعن صاحب فكرة «أوعدك»، قالت: «تقابلنا معا في مناسبة ما، وكشفت له عن رغبتى في دخول عالم موسيقى المهرجانات، ولكن من خلال عمل مختلف، وبالفعل تحمس للتعاون وعرض على أكثر من فكرة وتناقشنا في سرعة الأغنية، فطلبت منه أن تكون سرعتها 135 لتكون راقصة بالإضافة إلى أن تكون كلماتها لذيذة ودمها خفيف، دون أي ألفاظ خارجة لنبتعد عن أي انتقادات، خاصة مع كوني عضوا في نقابة المهن الموسيقية، وقام بتوزيع الأغنية الفنان إسلام ساسو، وقمت بتسجيل عبارة دي جي ساسو، الشهيرة بصوتي، وكان سعيد للغاية، وطلب منى استخدامها بعد ذلك، وعملنا كثير على الأغنية حتى تخرج بشكلها الأخيرة».

وأكدت أنها فوجئت بكلمة «ملبن مصر»، ضمن كلمات الأغنية، ولم تفرض وضعها تمامًا، قائلة: «أحمد أوسا هو من قام بكتابة هذا اللقب ضمن كلمات الأغنية، وتفاجأت بذلك ولكنها لم تكن الكلمة الوحيدة حيث تتضمن الأغنية كلمة يا ندامة التى كنت أقولها ضمن أحداث مسلسل موسى، الأغنية لذيذة ودمها خفيف، فأنا أجهت أوسا في كتابة كلمات كثيرة واختارنا منها المناسب والتي تتضمن إفيه».