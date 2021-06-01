شوقي يرد على بيع الامتحانات بـ800 جنيه عبر «شاومينج»: نصب واحتيال

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحديد شاومينج أسعار امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ800 جنيه، قائلا: «هذا نصب واحتيال ونتعامل مع مثل هذه المواقع تباعا».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «التعليم المصري 2030 وطلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 لا يوجد به عنصر بشري، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات النهائية في نهاية الأسبوع، موجهاً نصيحته للطلاب وأولياء الأمور قائلا: «أرجو أن تطمئنوا لأننا ندرس كل هذا من أجل أن تكون هذه الامتحانات هى الأفضل في تاريخ الثانوية العامة».

جاء ذلك في رده على تساؤل أحد أولياء الأمور، قائلة: «أسوة بما كان يحدث في تصحيح امتحانات التابلت التي كانت تحتوي على أسئلة مقالية في أول سنة لنا بهذا النظام ألا وهو إرسال إجابة السؤال لعدد اثنين من المعلمين لضمان حيادية التقييم فإذا كان التقييم متقاربا يؤخذ به وإذا لم يكن يتم إرساله لمعلم ثالث وهو الذي يرجح الأمر هذا ما قيل وقتها لطمأنتنا من حيادية التصحيح، فلماذا لا يتم العمل بنفس المبدأ في وضع نموذج إجابة امتحانات جميع المواد بحيث يتم تشكيل لجنة من أكثر من خبير في المادة الواحدة ويكون النموذج النهائي قد توحدت عليه وجهات النظر المختلفة للخبراء».

«شوقي»: إجراءات وقائية مشددة في اللجان الامتحانية

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تخصيص لجنة متكاملة مجهزة لكل مادة لوضع نموذج إجابة الامتحانات النهائية وليس في النماذج الاسترشادية، لافتاً إلى أنه جاري الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية.