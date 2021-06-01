عاجل.. الصحة العراقية تعلن وفاة أول حالة بالفطر الأسود في البلاد

أعلنت محافظة ذي قار تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في المحافظة التي تقع جنوب العراق، وذلك وفقا للمتحدث باسم صحة محافظة ذي قار عمار الزاملي .

ووفقا لسكاي نيوز عربية، نقلا عن مصادرها الطبية بالمحافظة، فإن الحالة الأولي بين الوقيات بالفطر الأسود في العراق ترجع لأحد رجال الدين، وأنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض، إذ أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين، وأنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.

يذكر أن تقارير صحفية قد تناولت أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر، إذ أعلنت الصحة العراقية، في بيان الأحد الماضي إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.

ومن جهته في سياق متصل، قال مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا، وأنه يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة، لافتا إلي أن سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند.

يذكر أن العراق بات يتصدر قائمة أكثر الدول في العالم العربي، تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت الإصابات عن المليون إصابة، وسط تفش مريع للمرض في مختلف المناطق العراقية، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر من أن تستفحل الأمور أكثر فأكثر، وتخرج من تحت السيطرة تماما.