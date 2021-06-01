«إم جي» تتصدر القائمة.. ترتيب الملاكي الأكثر مبيعا من بداية 2021

تصدرت العلامة الصينية «ام جي»، الناشئة حديثًا بالسوق المحلي، الترتيب الأول ضمن قائمة سيارات الركوب الملاكي، الأكثر مبيعًا، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك» الخاصة بمبيعات السوق المحلي.

وحسب قائمة تضم أكثر من 10 علامات تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا خلال العام الجاري 2021 للسيارات الملاكي، وهي بالترتيب:

- «إم جي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 8615 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020أ، حيث سجل 3347 سيارة.

- «هيونداي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ8512 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4744 سيارة.

- «نيسان»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ7673 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4577 سيارة.

- «تويوتا»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ6475 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 5385 سيارة.

- «بيجو»، سجل معدل مبيعاتها أرتفاعًا بعدد 4651 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل عدد 1883 سيارة.

- «كيا»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ4181 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 2621 سيارة.

- «فيات»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ3993 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 3713 سيارة.

-«شيري»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ3706 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 2550 سيارة .

- «سوزوكي»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 3576 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل عدد 432 سيارة.

-«شيفروليه»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 3382 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 2257 سيارة.