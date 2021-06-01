مواعيد غلق المحلات الجديدة.. ما عقوبة المخالفين؟

تستعد الأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية وفق مواعيد العمل الصيفية المقرة مؤخرًا، وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ من مساء اليوم.

وحددت الحكومة مواعد غلق وفتح المحال التجارية ووضعت عقوبات لمن يخالف تلك القرارات، وجاءت العقوبات بالتدرج كالتالي:

1- إنذار كتابي بالتعهد بعدم تكرار الخطأ ومتابعته لمدة 15 يوما.

2 - في حالة تكرار الخطأ يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابي من الحي التابع له.

3- أما في حال مخالفته مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

4- ومن يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية يتم توقيع غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة.

5- أما المقاهي التي تقدم الشيشة فأن الغرامات المالية تصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق الفوري.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

- فتح المحال والمولات التجارية يبدأ من 7 صباحًا حتى 11 مساء.

- إغلاق المحال التجارية في 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا إلى 1 صباحًا.

- استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا إلى 7 مساءً.

- استثناء محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران من تلك المواعيد وتعمل طوال 24 ساعة

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لمحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- التشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح

- الالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط،وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.