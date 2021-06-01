«التعليم» تتيح رابطا إلكترونيا للتقديم لمرحلة رياض الأطفال بعد قليل

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، رابطا إلكترونيا ومنصة إلكترونية لاستقبال طلبات الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات وحتى 30 يونيو الحالي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ بداية التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال تكون من 1 يونيو وحتى 30 من الشهر ذاته، موضحة أنّه يتم التنسيق لكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، وسيتم توفير السبل كافة والتسهيل على أولياء الأمور، لتقديم أوراق أطفالهم، بسبب تحديات وصعوبات كورونا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن قواعد القبول للصف الأول الابتدائي، حيث يطبق القرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، ويكون بداية التقديم إلكترونيا من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، ويكون سن القبول 6 سنوات مع التنبيه بالالتزام بعدم استخدام أي تطبيقات خارجية مخالفة لما تنشره الوزارة عبر البوابة الرسمية لمركز معلومات ديوان عام الوزارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى إتاحة منصة إلكترونية لتسجيل طلبات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمي والرسمى لغات، من خلال بوابة مركز معلومات الوزارة، بدءا من 1 يونيو الحالي وحتى 30 من نفس الشهر، وبالنسبة للمدارس الرسمية للغات، سيتم التسجيل الإلكتروني في الفترة من 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر، ويمكن لأولياء الأمور تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم وتحديد المحافظة كما يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط، كما يتاح لولي الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونيا خلال الفترة المحددة فقط، إذ لن يتمكن من إجراء أي تعديلات بعد ذلك، ويجب على ولي الأمر مقدم الطلب الإلكتروني تسجيل بياناته وعنوان سكنه، كما يجب تحديد المحافظة التي يرغب في التقدم عليها وسيتم الإعلان لأولياء الأمور نتيجة القبول بالمدارس من خلال نفس موقع التقديم.

أما بالنسبة للمدارس الرسمية، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2021، ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر حال تعسره في التسجيل الإلكتروني، شرط أن يكون لدى ولي الأمر صورة من شهادة ميلاد الطفل مميكنة للاطلاع عليها، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها، ليتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة، ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وحددت التربية والتعليم، خطوات القبول وفحص الملفات للمتقدمين، حيث سيتم فحص الملفات للطلاب المتقدمين بداية من 1 يوليو 2021 وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفاء البيانات، ويتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا وعلى مسؤول المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنّه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم واستلام ملفاتهم، مع طباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها للإدارة التعليمية.