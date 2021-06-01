وزير النقل يعلن وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب لميناء الإسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بعدد 28 عربة إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري، حيث بلغت قيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم .

وأضاف أن تلك الصفقة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معاً، حيث أن خطة التطوير الشبكة الحالية ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به).

وأوضح وزير النقل أن العربات الـ 28 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 381 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأشار الى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، لافتا إلى وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.