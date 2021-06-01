عاجل.. تنبيه هام من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة بشأن التابلت

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10/6/2021.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، فإن آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي «التابلت» الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6/6/2021.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة ​حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذي سيؤدي فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.