توضيح مهم من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة عن إجابة «مكرم الخلان»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنّ المركز القومي للامتحانات وضح إجابة أحد أسئلة اللغة العربية في نماذج الامتحان التجريبي الثاني، والذي عقد لطلاب الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب وزير التربية والتعليم، عبر صفحته على فيس بوك، أنّه بخصوص سؤال النحو، وهو ما مكرم الخلان إلا الطيبون، كلمة «مكرم» مشكلة في المنصة بضمتين وإعراب كلمة (الخلان) مفعول به منصوب، لكنها في التحويل لنسخة الـpdf لم تظهر إلا ضمة واحدة، ما ترتب عليه اختلاف إعراب الكلمة المذكورة، لتصبح مضافا إليه مجرور.

وقال وزير التربية والتعليم، إنّ منعا لحدوث أي أخطاء في الضبط، صدرت تعليمات باستبعاد جميع الأسئلة التى يترتب عليها أي أخطاء في الضبط واختلاف الإجابة الصواب، موضحا أنّ الاختبار التدريبي فرصة جيدة للالتفات لمثل هذه التفصيلات.