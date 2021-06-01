«أسعار غليت وسلع اختفت».. مصري يصف أوضاع فيتنام بعد ظهور سلالة كورونا جديدة

أرعب ظهور سلالة فيتنام الجديدة المتحورة من كورونا العالم، لدمجها بين سلالاتين خطرتين هما «الهندية والبريطانية»، والتى تنتشر بشكل سريع عن طريق الهواء، ما جعل السلالة الفيتنامية تنضم إلى أخطر السلالات التي ظهرت في العالم منذ بداية انتشار جائحة «كوفيد 19» في العالم.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام منذ بداية الجائحة وحتى الأحد الماضي 30 مايو، 6700 إصابة، سجل أكثر من نصفها منذ نهاية إبريل الماضي، و47 حالة وفاة بعدوى «كوفيد 19»، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكينز، ونشرته شبكة «بي بي سي».

ونحو 150 مصري يعيشون في «فيتنام»، ويعملون في وظائف مختلفة، من بينهم، عمار غزالي، 42 عاما، الذي يعمل مديرًا لأحد الفنادق، قبل أن يتوقف عن العمل بسبب أوضاع كورونا الحالية.

عمار: فيتنام سيطرت على الوضع الصحي قبل السلالة الجديدة

يصف «عمار» في حديثه مع «الوطن» الوضع الحالي في فيتنام بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة، بأن الحالة العامة للبلاد أصبحت أكثر توترًا الآن مقارنة بالسابق، حيث كانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فيتنام محدودة، على الرغم من اشتراكها في الحدود مع الصين، إلا أن الدولة كانت قادرة الحفاظ على نفسها ضد «كوفيد 19».

أسباب ظهور سلالة فيتنام الجديدة

دخول العديد من الجنسيات المختلفة إلى فيتنام بطرق غير شرعية، يعتبر سببًا رئيسيًا في ظهور سلالة كورونا الجديدة الممزوجة بين الهندية والبريطانية، بحسب ما ذكر «عمار»، حيث كان من بينهم حاملين لعدوى «كوفيد 19»، ما جعل الأوضاع تختلف عن السابق، وتتكون سلالة مختلفة تنتشر سريعًا عبر الهواء.

إجراءات احترازية جديدة في فيتنام لمواجهة السلالة

ظهور السلالة الجديدة في فيتنام أدى إلى الإغلاق التام في عدد من المناطق، منها المنطقة السابعة، حسبما أوضح «عمار»: «مقفولين تماما وماحدش بيدخل أو يخرج»، فضلا عن باقي الإجراءات الاحترازية التي طبقت في البلاد، منها إغلاق الكافتيريات والمطاعم، واقتصار عملهم على خدمة التوصيل إلى المنازل، ومنع تواجد أكثر من 3 عملاء معًا داخل البنوك.

آثار ظهور سلالة كورونا الجديدة في فيتنام

الشعب الفيتنامي ملتزم ومطيع للإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، بحسب وصف «عمار»، وهذا ما جعل الأمور مستقرة بالنسبة لوضع فيروس كورونا، حيث كانت حالات الإصابة مقتصرة على المقبلة من الخارج، ويتم التعامل معهم بدخولهم العزل حتى التماثل للشفاء، أما الآن فهناك حالة من التوتر والقلق والهياج في الشارع الفيتنامي، ما نتج عنه زيادة في أسعار السلع، واختفاء بعضها من الأسواق، وقلق من التعامل مع الأجانب بشكل عام.

عقوبة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية في فيتنام

وأوضح الشاب المصري المقيم في فيتنام أن الإجراءات الاحترازية مشددة الآن في فيتنام، حيث تبلغ الغرامة الموقعة على غير الملتزمين إلى 3 مليون دونج فيتنامي «150 دولار»، وهو ما يقدر بربع راتب الموظف الفيتنامي، لافتا إلى أن استقرار الأوضاع في السابق بشأن «كوفيد 19» جعل السكان غير مهتمين بلقاحات، إلا أنها متوفرة للبيع.

وكانت وزارة الصحة الفيتنامية، أعلنت السبت الماضي، عن ظهور حالات إصابة بسلالة كورونا جديدة، وهى مزيج من السلالة الهندية والبريطانية، وسميت بـ«سلالة فيتنام».